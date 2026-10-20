Berlin (dpa/bb) – Ein Autofahrer hat nach einem Unfall in Marzahn einen schwer verletzten Motorradfahrer zurückgelassen. Wie die Berliner Polizei mitteilte, war der Wagen nach bisherigen Erkenntnissen am Montag gegen 16.00 Uhr auf die Märkische Allee (Bezirk Marzahn-Hellersdorf) gefahren und dort mit dem Motorrad zusammengestoßen. Der 17 Jahre alte Motorradfahrer überschlug sich daraufhin und wurde dabei schwer verletzt. Er schwebt allerdings nicht in Lebensgefahr und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.