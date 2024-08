Wandlitz (dpa/bb) – Eine Frau ist bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Auto in Wandlitz (Landkreis Barnim) tödlich verletzt worden. Die 74-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 33 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters erlitt demnach leichte Verletzungen. In welchem Fahrzeug die Frau saß, war zunächst unklar. Auch warum die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, war noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet und erforscht die Unfallursache.