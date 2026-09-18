Berlin (dpa/bb) – Bei einem Überschlag ihres Autos in Berlin-Mitte sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten sich beide Insassen nach dem Unfall am späten Donnerstagabend selbst aus dem Wagen befreien. Das Auto war demnach auf dem Dach liegen geblieben. Den Angaben zufolge wurden die beiden Verletzten daraufhin vom Unfallort in der Grunerstraße in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen zum Unfallhergang machte die Feuerwehr zunächst nicht.