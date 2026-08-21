Beelitz (dpa/bb) – Ein stark alkoholisierter 18-Jähriger hat sich bei einem Unfall in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) mit seinem Auto mehrfach überschlagen. Er und sein Beifahrer seien dabei nur leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Beim Fahrer seien etwa 2,2 Promille gemessen worden, beim Beifahrer 1,5 Promille. Über den Unfall auf der Bundesstraße 2 zwischen Beelitz und Elsholz hatten zuvor «Märkische Allgemeine» und «B.Z.» berichtet.

Das Auto war den Ermittlern zufolge in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der 18-Jährige und der 19-Jährige wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war nach Polizeiangaben rund 80 Minuten lang voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens wird auf 20.000 Euro geschätzt.



