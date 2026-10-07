Berlin (dpa/bb) – Ein Auto ist in Berlin-Pankow in mehrere geparkte Fahrzeuge gekracht und dann im Gleisbett der Straßenbahn zum Stehen gekommen. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall in der Buschallee verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte.

Zur Schwere der Verletzungen konnte er zunächst keine Angaben machen. Ebenso war unklar, ob der Fahrer zu den Verletzten gehörte. Auch die Unfallursache war noch unbekannt.





Der «B.Z.» zufolge geriet nach dem Zusammenstoß eines der Fahrzeuge in Brand. Auf einem bei Instagram geteilten Video sind zwei Autos im Gleisbett zu sehen: Bei einem ist die Heckscheibe zerstört und eine Tür geöffnet, das andere steht in Flammen.