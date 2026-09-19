Berlin (dpa/bb) – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Pankow ist ein Mann gestorben. Das Auto des Mannes wurde dabei ins Gleisbett eines S-Bahnhofs geschleudert, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte.

Den Angaben zufolge kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte mit zwei Pollern und dem Fahrbahnrand zusammen und wurde dann über das Brückengeländer der Bösebrücke in das Gleisbett geschleudert. Demnach ereignete sich der Unfall in der Nacht zu Samstag in der Bornholmer Straße im Ortsteil Prenzlauer Berg.





Laut Polizei versuchten Rettungskräfte den Mann wiederzubeleben, doch er starb noch am Unfallort. Die Bornholmer Straße war seit den frühen Morgenstunden gesperrt. Auch der S-Bahn-Verkehr wurde den Angaben zufolge unterbrochen. Nun wird ermittelt, wieso es zu dem Unfall kam.