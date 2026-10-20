Berlin (dpa/bb) – Nach einem Fahrzeugbrand in Berlin-Neukölln ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein Auto brannte in der Nacht aus, zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt worden sei niemand.

Laut Polizei bemerkte ein Passant den brennenden Wagen gegen 1.15 Uhr an der Gerlinger Straße in Buckow. Die Feuerwehr löschte das am Fahrbahnrand geparkte Auto, es brannte aber komplett aus. Zwei daneben geparkte Fahrzeuge wurden durch die Hitze beschädigt.





Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt nun wegen Brandstiftung.