Berlin (dpa/bb) – Ein unbekannter Autofahrer hat einen Mann in Berlin-Charlottenburg angefahren, verletzt und ist anschließend geflüchtet. Der Wagen fuhr am frühen Samstagmorgen aus einem Lift für Fahrzeuge an der Kantstraße heraus, wie die Polizei mitteilte.

Dabei fuhr er einen 52-Jährigen an, der dort zwischen den beiden Fahrstühlen schlief. Laut Zeugen soll er kurz angehalten haben und sei dann mit dem Wagen geflüchtet. Der angefahrene Mann kam mit schweren Verletzungen auf eine Krankenhausstation.



