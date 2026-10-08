Lanz (dpa/bb) – Ein Auto ist in der Gemeinde Lanz (Landkreis Prignitz) gegen einen Kinderwagen mit einem acht Monate alten Baby darin gefahren. Der Wagen schleuderte am Mittwoch durch die Luft und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Das Kind wurde demnach auf den ersten Blick nur äußerlich verletzt. Es wurde dennoch zur weiteren Untersuchung von einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Mutter und der 73-jährige Autofahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es an der Unfallstelle keinen Gehweg. Die Mutter lief mit ihrem Kind auf der Fahrbahn am Straßenrand. Der Autofahrer übersah sie dort offenbar, wie es hieß.



