Berlin (dpa/bb) – Ein Autofahrer hat eine Frau und einen Mann in Berlin-Lichterfelde angefahren. Die 75 Jahre alte Fußgängerin starb wenig später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ihr 81 Jahre alter Begleiter wurde leicht verletzt.

Beide überquerten demnach am Freitagabend gemeinsam den Ostpreußendamm. Der 43 Jahre alte Autofahrer kam aus der Müllerstraße und erfasste sie beim Abbiegen. Rettungskräfte brachten die verletzten Senioren ins Krankenhaus. Dort starb die Frau an ihren schweren Verletzungen.





Der Ostpreußendamm blieb zwischen der Wismarer Straße/Lindenstraße und der Feldstraße über vier Stunden lang gesperrt. Auch der Busverkehr war betroffen.