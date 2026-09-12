Berlin (dpa/bb) – Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Rummelsburg von einem Auto angefahren worden. Der 37-Jährige kam am Freitagmittag schwer verletzt mit Prellungen und Schürfwunden ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein 92 Jahre alter Autofahrer soll demnach eine Kreuzung überquert und dabei die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet haben.

Im Laufe der Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass der Motorradfahrer keinen gültigen Führerschein besaß. Das Kennzeichen der Maschine war demnach gestohlen und nach dem Motorrad wurde wegen einer Unterschlagung gefahndet.



