Berlin (dpa/bb) – Zwei Fußgänger sind von einem Auto in Berlin-Hellersdorf erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer habe die beiden Passanten am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache übersehen und mit seinem Wagen erfasst, sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen. Wie die Feuerwehr auf der Plattform X, vormals Twitter, mitteilte, wurde eine weitere Person leicht verletzt und noch vor Ort behandelt. Die zwei Schwerverletzten kamen in ein Krankenhaus. Ein Seelsorger betreute vier Menschen, die den Unfall gesehen hatten.