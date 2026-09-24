Neuruppin (dpa/bb) – Zwei junge Männer sind bei einem Autounfall bei Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ums Leben gekommen. Ein Auto fuhr bereits am vergangenen Freitag gegen einen Baum und brannte vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte demnach die Flammen, danach wurden zwei Insassen leblos aus dem Auto geborgen.

Die Identität der Geborgenen war zunächst nicht bekannt gewesen. Nun teilte die Polizei mit, dass es sich um zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin und aus Sachsen-Anhalt handelt. Wie der Unfall zwischen den Orten Krangen und Zermützel kam, werde ermittelt.



