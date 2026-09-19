Hoppegarten (dpa/bb) – Der siebenjährige Wallach und große Außenseiter (207:10) Amigo Charly hat mit der tschechischen Reiterin Michaela Malacova im Sattel beim vorletzten Renntag der Saison in Hoppegarten den im Mittelpunkt stehenden Range Rover Cup (12.000 Euro) gewonnen. Platz zwei vor einer großen Zuschauerkulisse eroberte eine dreiviertel Länge zurück Needle Drop (Esentur Turganaaly Uulu) vor dem Favoriten (20:10) Daring Fire (Sibylle Vogt).

Im Blickpunkt stand auch das Rennen der Fegentri Word Championship for Lady Riders, ein Lauf der Weltmeisterschaft der Amateur-Rennreiterinnen. Die 22-jährige Nora Cronauer gewann die mit 8.000 Euro dotierte Prüfung mit dem neunjährigen Sky Emperor vom Schluss des Feldes kommend und einer halben Länge Vorsprung vor Bavarian Princess (Lize Ghys Dieteren) und Mabel (Serena Brotherton).





«Ich habe zum ersten Mal in Hoppegarten geritten und bin von der Anlage und speziell vom Geläuf beeindruckt. Das hat richtig Spaß gemacht», sagte die Siegerin. Mit ihrem vierten Fegentri-Sieg in diesem Jahr baute die Sportmanagement-Studentin ihren Vorsprung auf dem Weg zum Titel weiter aus. Noch sechs weitere Läufe in aller Welt müssen absolviert werden, darunter in München. Trainiert wird Sky Emperor von Roland Dzubasz in Hoppegarten.