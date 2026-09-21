Berlin (dpa/bb) – Nach einem Brand mit einem Toten in einem Berliner Pflegeheim ist die Ursache weiter unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer war am Samstag in einer Patientenwohnung der Einrichtung in Berlin-Kreuzberg ausgebrochen. Dort brannte es lichterloh, es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Für einen 61 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb vor Ort. 27 Menschen wurden nach Feuerwehrangaben verletzt, einer davon lebensgefährlich. Die restlichen 26 Betroffenen seien leicht verletzt, sie hätten überwiegend eine Rauchgasvergiftung erlitten, so der Sprecher.





Einige der Bewohner kamen in ein Krankenhaus. Andere wurden in anderen Unterkünften der Einrichtung untergebracht, wie der Sprecher sagte. Die Einrichtung war nach seinen Angaben vorerst nicht bewohnbar.