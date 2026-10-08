Berlin (dpa/bb) – Fahrgäste, die mit der S-Bahn unterwegs sind, müssen sich aktuell auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund von zwei Störungen kommt es auf mehreren Linien zu Ausfällen und Verspätungen, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Demnach ist davon auch die Ringbahn betroffen. Die S41 fahre zudem nur alle zehn Minuten, hieß es.

Auch Fahrgäste, die mit der S8 oder S46 unterwegs sind, müssen laut der S-Bahn Geduld mitbringen. Aufgrund eines technischen Defekts an einem Bahnübergang in Zeuthen ist der Zugverkehr derzeit eingeschränkt. Auch hier kommt es zu Ausfällen und Verspätungen. Demnach fährt die S8 zudem nur zwischen Birkenwerder und Grünau. Fahrgäste, die nach Wildau wollen, können dort laut der S-Bahn in die S46 umsteigen.



