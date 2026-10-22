Augsburg (dpa) – Eine Einsatzgarantie gibt es für Jeffrey Gouweleeuw im Heimspiel seines FC Augsburg gegen den 1. FC Union Berlin nicht. Aber einen besseren Rahmen, um zum Rekordspieler der Fuggerstädter in der Fußball-Bundesliga aufzusteigen, ebenfalls nicht. «Wenn es soweit kommt, würde ich ihm von Herzen gratulieren», sagte Trainer Manuel Baum vor dem 7. Spieltag, wenn Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Union empfängt.

Innenverteidiger Gouweleeuw zog vor einer Woche mit seiner Einwechslung beim 3:4 gegen die SV Elversberg mit Vereinslegende Daniel Baier gleich und hat nun 274 Bundesligaspiele absolviert. Stammkraft ist der im Januar 2016 von AZ Alkmaar verpflichtete Niederländer längst nicht mehr.





Ribeiro oder Gregoritsch?

Der 35-Jährige habe mit seiner Erfahrung aber immer noch eine «mega wichtige Rolle», befand Baum vor dem Duell gegen den Tabellenvorletzten. «Es ist eine mega Leistung, dass ein Spieler überhaupt so lange bei einem Verein bleibt und ihn mit allem, was er hat, auch so lebt.» Der Einsatz Gouweleeuws gegen Union ist aber zumindest nicht unwahrscheinlich.

Wer im Sturm beginnt, hat Baum noch nicht entschieden. Entweder Rodrigo Ribeiro, der sich bei den Elversbergern sehr schwertat. Oder Michael Gregoritsch, der für den Portugiesen zur Halbzeit eingewechselt wurde und gleich sein viertes Saisontor im sechsten Spiel erzielte. Es könnten aber auch beide beginnen, meinte der Augsburger Coach vor der Englischen Woche mit dem DFB-Pokalspiel am Dienstag bei Drittligist SG Sonnenhof Großaspach.