Leipzig (dpa) – Der Jahresstart im ostdeutschen Maschinen- und Anlagen war mit einem Auftragsminus schwach – doch inzwischen verspüren die Unternehmen wieder mehr Rückenwind. Im dritten Quartal dieses Jahres gingen 18 Prozent mehr Aufträge ein als im Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband VDMA Ost mitteilte. Bereits im zweiten Quartal war ein Plus von 27 Prozent verzeichnet worden. Verbandschef Oliver Köhn bleibt dennoch vorsichtig.

Aus dem Inland kamen 10 Prozent mehr Bestellungen. Im Auslandsgeschäft steuerten Nicht-Euro-Länder die stärksten Wachstumsimpulse bei. Die Bestellungen legten hier um 32 Prozent zu, während die Aufträge aus dem Euro-Raum um 5 Prozent zurückgingen. In den Monaten zuvor seien die stärksten Zuwächse noch aus den Euro-Ländern gekommen.





«Diese Schwankungen mahnen weiterhin zu einer vorsichtigen Einordnung», erklärte Köhn. «Nach dem schwachen Jahresauftakt hat der ostdeutsche Maschinenbau im zweiten und dritten Quartal deutlich Boden gutgemacht. Von einem breit getragenen Aufschwung können wir dennoch nicht sprechen. Zu rasch verschieben sich die Wachstumsimpulse zwischen den Märkten.»

Hohe Energiepreise und Bürokratiekosten als Belastung

Weiterhin belasteten hohe Energiepreise und Bürokratiekosten die Unternehmen. Zudem wirkten sich hohe Steuern und Abgaben negativ aus. Die Politik sei gefordert, für wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen zu sorgen, so der Verbandschef.

Zum VDMA-Landesverband Ost zählen nach dessen Angaben etwa 350 Unternehmen, Werke und Niederlassungen des Maschinen- und Anlagenbaus in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Im Jahresdurchschnitt 2025 beschäftigte die Branche 78.200 Menschen. Erfasst sind dabei aber nur Betriebe mit mindestens 50 Mitarbeitern.