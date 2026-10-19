Berlin (dpa/bb) – Die Handballer der Füchse Berlin waren trotz der bitteren 33:34-Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel bei der SG Flensburg-Handewitt darum bemüht, das Positive aus der Partie zu ziehen. «Ich bin unfassbar zufrieden mit dem Fokus über 60 Minuten. Wir haben uns mehrmals zurückgearbeitet. Vielleicht waren wir zum ersten Mal in dieser Saison so richtig im Berliner Modus», sagte Trainer Nicolej Krickau.

Mit dem letzten Wurf der Partie kassierten die Füchse das entscheidende Gegentor. Viel Zeit zum Hadern bleibt aber nicht. Denn schon am Mittwoch (18.45 Uhr/Dyn) geht es in der Champions League mit dem Spitzenspiel der Gruppe A bei Veszprém HC weiter. «Wir wollen den Prozess fortsetzen und sehen, ob es dann reicht. Wir fahren da mit viel Hoffnung hin», sagte Krickau.





Füchse verloren zuletzt zweimal gegen Veszprém

Eigentlich sind beide Teams bereits für die Hauptrunde qualifiziert. Dennoch ist die Partie von großer Bedeutung, denn die Punkte aus den direkten Duellen werden in die Hauptrunde mitgenommen. «Im Prinzip ist es ja schon das erste Gruppenspiel der Hauptrunde», so Krickau. Und das Hinspiel in Berlin ging schon 29:35 verloren. Eine erneute Pleite würde deshalb die Chancen auf das Viertelfinale erheblich schmälern. «Dann gehst du mit 0:4-Punkten in die Hauptrunde und musst alles andere gewinnen», sagte Geschäftsführer Bob Hanning.

Die Füchse erwarten eine schwere Aufgabe. «Das ist vielleicht die beste Mannschaft Europas aktuell und eine der schwersten Auswärtsarenen Europas. Sie haben eine unglaubliche Weltklassemannschaft und sie spielen zu Hause. Sie sind auf jeden Fall der Favorit», sagte Torhüter Andreas Palicka.

Hoffnung macht die knappe 33:34-Niederlage vor etwa drei Wochen bei der Club-WM. Da hatten die Füchse die Ungarn dicht an einer Niederlage. «Wenn wir ein gutes Spiel machen, haben wir die Chance, dort alles zu holen», sagte Palicka.