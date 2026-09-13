Aue (dpa) – Martin Männel hat seiner langen Karriere einen weiteren Rekord hinzugefügt. Der Torhüter des Fußball-Regionalligisten FC Erzgebirge Aue bestritt beim 2:1-Sieg der «Veilchen» gegen den FSV Luckenwalde das 600. Pflichtspiel für die Erzgebirger. Damit rückte er in einen elitären Club von Spielern auf, die diese Marke bislang für ein und denselben Club erreichten. Zu ihnen gehören unter anderem die Bayern-Akteure Thomas Müller und Sepp Maier sowie Karl-Heinz «Charly» Körbel von Eintracht Frankfurt.

Der inzwischen 38-jährige Männel kam 2008 vom FC Energie Cottbus nach Aue. Hier entwickelte er sich schnell zu einem der besten Torhüter im Bereich des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV). Er bestritt bislang unter anderem 332 Partien in der 2. Bundesliga sowie 232 Spiele in der 3. Liga.





Nach dem Abstieg des FC Erzgebirge in die Regionalliga verlängerte Männel seinen Vertrag noch einmal, diesmal unter der Maßgabe, nur noch die Nummer 2 hinter dem 19 Jahre alten Max Uhlig zu sein. Er erhielt jedoch im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim eine Einsatzchance und rechtfertigte seine Nominierung mit einer starken Leistung. Da Uhlig sich an der Schulter verletzte, blieb Männel im Tor und feierte nun seinen 600. Einsatz als Keeper der Auer.