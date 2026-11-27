Berlin (dpa) – Die Filmbranche verneigt sich vor einer großen Produzentin. Wenige Wochen nach dem Tod von Regina Ziegler haben sich Familie, Freunde und andere Wegbegleiter bei einer Trauerfeier von ihr verabschiedet. Zur Andacht im Berliner Westen kam neben vielen Prominenten die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Unter den Trauergästen waren Regisseur Volker Schlöndorff («Heimsuchung – eine Jahrhundertgeschichte»), Berlins früherer Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit und viele Schauspielerinnen und Schauspieler wie Judy Winter, Martina Gedeck, Albrecht Schuch und Jörg Hartmann.





Was Sebastian Fitzek an ihr so schätzte

Der Autor Sebastian Fitzek («Die Therapie») erinnerte in einer Rede an Zieglers Energie und Tatendrang. «Menschen wie Regina waren schon immer selten», sagte Fitzek. Sie habe die Fähigkeit gehabt, in die Zukunft zu schauen – sie habe die grandiose Fähigkeit besessen, Menschen nicht nur danach zu beurteilen, was sie seien, sondern wer sie sein könnten.

Sie habe das Talent von Menschen erkannt und jedem einzelnen das Gefühl gegeben, wertvoll zu sein, sagte Fitzek. Wenn sie einen angerufen und «Happy Birthday» gesungen habe, habe man gewusst, wie sich John F. Kennedy bei Marilyn Monroe gefühlt haben müsse. Sie habe nicht nur eigene Erfolge gefeiert, sondern sich für andere gefreut. Sie habe eine «neidfreie Großzügigkeit» gehabt, sagte Fitzek.

Einflussreiche Frau der Filmwelt

Ziegler galt als eine der einflussreichsten Figuren im deutschen Film- und Fernsehgeschäft. Im Laufe ihrer Karriere gewann sie unter anderem den Deutschen Filmpreis, den International Emmy und den Grimme-Preis. Ziegler war in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt geboren worden. Sie starb am 1. November im Alter von 82 Jahren.

Ziegler hatte mit Stars wie Rainer Werner Fassbinder («Kamikaze 1989»), Schlöndorff («Rückkehr nach Montauk») und Ulrich Schamoni («Chapeau Claque») gearbeitet. Wiederholt produzierte sie Filme ihres zweiten Ehemanns, Regisseur Wolf Gremm («Fabian»). Und sie stand für TV-Hits wie «Weissensee», «Familie Bundschuh» und «Kommissarin Heller».

Während der Trauerfeier in einer Kirche im Stadtteil Schmargendorf sang Katharine Mehrling die Lieder «Für mich soll’s rote Rosen regnen» von Hildegard Knef und «Non, je ne regrette rien» von Édith Piaf. Mehrere Rednerinnen und Redner erinnerten an Ziegler – als eine Frau, die sich am zweiten Tag des Urlaubs gelangweilt habe und noch lange habe arbeiten wollen, die sich stets hinter ihre Freunde gestellt und sie unterstützt habe, die die Farbe Rot geliebt habe und immer gespannt auf Neues gewesen sei.

Ihr Weg zum Erfolg war nicht einfach

Zieglers Weg zum Erfolg war dabei nicht einfach gewesen, wie sie 2017 in ihrer Autobiografie «Geht nicht, gibt’s nicht» geschrieben hatte. 1973 hatte sie ihre Festanstellung gekündigt und ihre eigene Produktionsfirma gegründet. Das nötige Geld borgte sie sich demnach bei Freunden und Verwandten.

«Es warten noch so viele wunderbare Projekte darauf, realisiert zu werden», sagte Ziegler im Jahr 2024 der Deutschen Presse-Agentur. Sie sagte damals, sie blicke mit Freude und auch ein wenig Verwunderung auf ihr Leben zurück. «Die Zeit verging wie im Flug und hat mir unendlich viele tolle Momente beschert. Wenn ich zurückschaue, würde ich alles wieder so machen.»