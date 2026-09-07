Berlin (dpa/bb) – Nach der Premiere im vergangenen Jahr heulen in Berlin am Donnerstagvormittag wieder die Warnsirenen. Beim bundesweiten Warntag startet um 11.00 Uhr ein Probealarm, um 11.45 Uhr folgt die Entwarnung, wie die Senatsverwaltung auf der Plattform X mitteilte. Auch über die Warn-App Nina, im Radio, Fernsehen und über andere Kanäle sollen nach Angaben auf der Internetseite des Bevölkerungsschutzes Warnmeldungen verbreitet werden.





Am Warntag testen Behörden verschiedene Warnmittel, um den Ernstfall zu üben. Im vergangenen Jahr heulten die Warnsirenen zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren. Über 200 Sirenen kamen dabei zum Einsatz. In den kommenden Jahren soll der Aufbau besonders am Stadtrand weiter gehen und die Zahl der Sirenen auf bis zu 550 steigen. Eigentlich sollte das Projekt schon vor Jahren abgeschlossen sein, es verzögerte sich aber.