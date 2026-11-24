Berlin (dpa) – Die Messerattacke auf einen spanischen Touristen am Holocaust-Mahnmal in Berlin beschäftigt erneut das Kammergericht Berlin. Am Dienstag (9.30 Uhr) beginnt der Prozess gegen einen mutmaßlichen Gehilfen. Der 37-Jährige soll am 21. Februar 2025 die Stunden vor der Tat mit dem Haupttäter in Berlin verbracht und ihn ermutigt haben, sein Vorhaben umzusetzen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Syrer Beihilfe zum versuchten Mord und zur gefährlichen Körperverletzung vor.

Der 37-Jährige befindet sich seit Ende Mai in Untersuchungshaft, nachdem er zuvor in Berlin gefasst worden war. Nach Gerichtsangaben sind bislang 20 Termine bis zum 23. Februar 2027 für den Prozess geplant.





Der ebenfalls aus Syrien stammende Haupttäter war im März vom Kammergericht zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Laut Urteil war der damals 19-Jährige am Tattag aus Sachsen nach Berlin gereist, um im Namen des sogenannten Islamischen Staats (IS) einen Angriff auf einen Menschen zu begehen. Das Gericht ging von einem islamistisch und antisemitisch motivierten Angriff aus. Das zur Tatzeit 30 Jahre alte Opfer überlebte den Schnitt an der Kehle nur knapp.