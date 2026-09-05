Luckenwalde (dpa/bb) – Eine 44 Jahre alte Beifahrerin in einem Auto ist wegen einer kräftigen Windböe in Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) ums Leben gekommen. Am Freitag sei wegen der Böe ein Eichenast auf den fahrenden Wagen gestürzt – durch den Einschlag habe die Frau schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei. Sie starb kurz darauf. Der 56-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Unwetter mit heftigem Wind hat am Freitag in großen Teilen von Brandenburg Schäden hinterlassen.