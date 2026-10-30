Berlin (dpa/bb) – Auf dem Berliner Arbeitsmarkt hat es im Oktober kaum Bewegung gegeben. 223.254 Menschen waren in der Hauptstadt arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 572 Arbeitslose weniger als im September. Die Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat bei 10,4 Prozent. Im Oktober des Vorjahres lag die Quote bei 10,3 Prozent.

«Wieder keine Herbstbelebung, und der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg bleibt in Ruheposition», teilte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Carina Knie-Nürnberg, mit. «Der Blick ins nächste Jahr stimmt mich allerdings leicht optimistisch: Auf bessere Konjunkturaussichten wird auch der Arbeitsmarkt reagieren.» Die Agentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Oktober vorlag.



