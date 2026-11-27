Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist im November nur leicht gesunken. 84.731 Menschen waren in dem Bundesland arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 298 weniger als im Vormonat.

Die Arbeitslosenquote fiel von 6,3 Prozent im Oktober auf 6,2 Prozent – der gleiche Wert wie im November 2025. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. November vorlag.





«Der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg bleibt auch zum Jahresende schwunglos», sagte die Chefin der Regionaldirektion, Carina Knie-Nürnberg. Echte Impulse seien auch in der Vorweihnachtszeit nicht zu sehen.