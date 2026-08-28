Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In Brandenburg waren im August mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Die Zahl der Arbeitslosen lag bei 88.630, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren demnach 1.084 Arbeitslose mehr als im Juli. Ein Grund dafür sei die Urlaubszeit. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,5 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte höher als im Juli. Im August 2025 lag die Quote den Angaben zufolge ebenfalls bei 6,5 Prozent.