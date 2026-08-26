Oranienburg (dpa/bb) – Ein Arbeiter ist beim Aufbau eines Gerüsts in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. Der 52-jährige Mann erlag nach dem Sturz am Mittag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Alle Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben.

Das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert, die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Beide Behörden untersuchen die Ursache des Sturzes. Ersten Erkenntnissen zufolge waren Arbeiter einer Firma gerade dabei, ein Baugerüst an einem Gebäude anzubringen. Der Mann stürzte aus der vierten Gerüstetage. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.



