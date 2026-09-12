Berlin (dpa) – Bei einem antisemitischen Angriff ist eine Frau von zwei Männern verletzt worden. Nachdem die Männer die Frau in der Nacht zu Freitag auf der Torstraße im Bezirk Mitte antisemitisch beleidigt hatten, soll einer der beiden mit einer zerbrochenen Glasflasche auf die 43-jährige Frau losgegangen sein, teilte die Berliner Polizei mit.

Die Frau habe bei der Abwehr mehrere Schnittverletzungen an der Hand erlitten und sei in ein Krankenhaus gekommen. Zuvor hätten die Männer sie gegen 2.30 Uhr auf ihren Davidstern angesprochen. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.



