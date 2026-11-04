Berlin (dpa/bb) – Zwei Skulpturen sind im Großen Tiergarten in Berlin mit antisemitischen Sprüchen beschmiert worden. Nun ermittelt der Staatsschutz, wie die Polizei mitteilte.

Laut Polizeibericht wurden zwei Sprüche mit antisemitischem Inhalt mit roter Farbe auf die Figuren geschmiert. Betroffen sind die Skulptur «Amazone zu Pferd» und eine weitere Figur. Passanten hatten die Schriftzüge am Dienstagmorgen entdeckt und die Polizei benachrichtigt. Polizisten vor Ort machten diese zunächst mit Sprühkreide unkenntlich, eine professionelle Entfernung soll folgen. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.



