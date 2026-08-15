Berlin (dpa/bb) – Unbekannte sollen einen Fahrgast in der Berliner U-Bahn antisemitisch beleidigt und bedroht haben. Der 30-Jährige war in der Nacht von Freitag auf Samstag mit der Linie U9 in Wilmersdorf unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

«Er trug eine Kippa», sagte eine Polizeisprecherin. Eine Gruppe junger Männer soll ihn demnach im Waggon beleidigt und bedroht haben. Am U-Bahnhof Berliner Straße sei er ausgestiegen und habe den Notrufknopf einer BVG-Säule gedrückt. Anschließend setzte er seine Fahrt mit der U-Bahn fort.





Die Unbekannten hätten ihn jedoch weiterverfolgt. Er verließ den Zug an der Station Eisenacher Straße, während die Gruppe in der Bahn blieb. Der 30-Jährige erstattete bei einer Polizeiwache in der Nähe Anzeige. Die Beamten sicherten die Videoaufnahmen aus der U-Bahn. Der Staatsschutz ermittelt.