Berlin (dpa/bb) – Ebenso wie in anderen deutschen Städten sind auch in Berlin Anschlagsdrohungen gegen zahlreiche Schulen eingegangen. Es gebe aber nach der ersten Einschätzung keine Hinweise auf eine tatsächliche und konkrete Gefahr, sagte ein Polizeisprecher. Deutlich über zehn Schulen seien betroffen und hätten diese Drohungen erhalten. Die genaue Zahl stand zunächst noch nicht fest.

In vielen anderen Bundesländern und Städten waren bei Schulen Mails mit Drohungen und Ankündigungen eines Anschlags eingegangen. Auch dort gingen die jeweiligen Polizeibehörden davon aus, dass es keine echte Gefahr gebe.



