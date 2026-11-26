Rio de Janeiro (dpa) – Erst mal schlenderte Ann-Katrin Berger bei sommerlichen Temperaturen über den feinen Sand an der Copacabana. Wieder mit dem Fußball-Nationalteam unterwegs zu sein, das genoss die Torhüterin. «Da waren so viele strahlende Gesichter heute bei den Mädels, und dann am Strand zu laufen, noch kurz, um ein bisschen Bewegung zu bekommen, war schon ein richtig schönes Gefühl», erzählte Berger über die Ankunft in Rio de Janeiro.

In der über sechs Millionen Einwohner zählenden Metropole bereitet sich das DFB-Team gerade auf die Test-Länderspiele gegen Argentinien am 30. November (0.15 Uhr MEZ/ZDF) in La Plata und gegen Peru am 4. Dezember (22.15 Uhr MEZ/ARD) in Rio vor. Überlagert wird der Südamerika-Trip von dem Rummel um Berger, die ab Januar 2027 wieder in der Bundesliga spielt. Nach über zwölf Jahren. Und dann für Union Berlin, aktuell ein Abstiegskandidat.





Berger will «auf jeden Fall durchziehen»

Über ihren überraschenden Wechsel war schon viel geschrieben worden, doch die Weltklasse-Torhüterin brachte noch eine überraschende Information in die digitale Medienrunde mit: Sie habe nämlich einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieben, erzählte die 36-Jährige frei heraus – vielleicht unwissend, dass Union solche Details gern geheim hält. Sie habe jedenfalls das Gefühl, «dass ich das noch auf jeden Fall durchziehen kann».

Das Schöne an Berger bleibt, so viel wurde schnell klar, dass sie den auch im Fußball der Frauen längst einsetzenden Branchen-Mechanismen mit ihrer gelassenen Art weiter hervorragend entkommt. Ein Transfer-Rat von Christian Wück? Hat Berger nicht nötig und sagt es auch so: «Es ist meine Karriere und ich glaube, da brauche ich jetzt nicht irgendwie eine Zustimmung vom Bundestrainer.»

Immerhin: Wenn Wück zu der ein oder anderen Bundesliga-Partie im Stadion An der Alten Försterei vorbeikomme, würde das die 34-malige Nationalspielerin freuen. Der Schritt nach Berlin-Köpenick wirkt auch deshalb überraschend, weil Berger vom US-Topclub Gotham FC kommt, mit dem sie im Vorjahr Meister wurde. Zudem hatte es Gerüchte um einen Wechsel zu Manchester City gegeben.

Großes Medienecho

«Transfercoup», «Super-Transfer» oder «Berger-Coup» schrieben die Berliner Zeitungen. Und all das trifft ja auch zu, für Union, aber auch für die zuletzt an Persönlichkeiten schrumpfende Bundesliga. Berger, 2024 und 2025 Fußballerin des Jahres, verspricht neben spektakulären Paraden wieder neuen Glanz.

«Es hat sich einfach richtig angefühlt in dem Moment», sagte die gebürtige Schwäbin über den Wechsel zum Tabellenneunten. Es sei «auf jeden Fall ein richtig schönes Gefühl, einfach auch in der Nähe von meiner Familie wieder zu sein, auch wenn sie auf der anderen Seite von Deutschland sind.» Seit 2014 war Berger ausschließlich bei Clubs im Ausland beschäftigt gewesen. Jetzt wolle sie mithelfen, «die Bundesliga wieder interessanter zu machen».

Wück: «Ein unheimlich wichtiger Faktor»

Vor ihrem Einstieg bei den Berlinerinnen ist Berger erst mal mit der DFB-Elf in Südamerika gefordert. Feinschliff holen, WM-Flair fühlen, Wetter spüren. Im kommenden Sommer soll in Brasilien der dritte WM-Stern aufs deutsche Trikot. Ein großer Titel fehlt Berger im Nationalteam noch.

Dass Bayern-Direktorin Bianca Rech in Bergers Länderspiel-Auszeit im Oktober die Münchner Torhüterin Ena Mahmutovic stark redete («Ena ist die Zukunft der Nationalmannschaft»), hörte Berger zum ersten Mal. «Es ist total witzig, weil ich habe noch nichts davon mitbekommen», kommentierte sie gelassen.

Für sie, die zweimal an Schilddrüsenkrebs erkrankte und sich jedes Mal wieder zurück in den Leistungssport kämpfte, herrsche ohnehin «immer ein Konkurrenzkampf». Und was Medien, Fans und sonst wer meinen, sei ihr «eigentlich relativ egal». Letztlich entscheide der Trainer. Und da lässt sich dann schon sagen, dass Christian Wück mit ihr als Nummer 1 meist hervorragend beraten war.