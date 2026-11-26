Potsdam (dpa/bb) – Rund zweieinhalb Jahre nach der Anklageerhebung ist weiter unklar, wann in Potsdam der Prozess gegen fünf Mitglieder der ehemaligen Klimaaktivisten-Gruppe Letzte Generation am Landgericht beginnt. Es geht unter anderem um Attacken auf Ölanlagen und einen wertvollen Monet im Potsdamer Museum Barberini. Die angeklagten Klimaaktivisten sollen sich wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung vor Gericht verantworten.

Eine Sprecherin des Landgerichts Potsdam teilte auf Anfrage mit: «Aufgrund vorrangig zu bearbeitender Haftsachen konnte eine Terminierung des Verfahrens bislang noch nicht erfolgen.» Im Januar dieses Jahres hatte das Gericht die Anklage der Staatsanwaltschaft Neuruppin vom Mai 2024 zwar zugelassen, aber keine Verhandlungstermine festgesetzt.





Über Verfahren in München noch nicht entschieden

Auch in München wurde wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung Anklage gegen Mitglieder der Letzten Generation erhoben. Über die Zulassung entschied auch das Landgericht München I nach mehr als eineinhalb Jahren noch nicht. Damit ist nach wie vor nicht klar, ob sich die Beschuldigten wegen des Vorwurfs vor Gericht verantworten müssen.

Im Fall der in Potsdam angeklagten Klimaaktivsten geht es um mehrere Attacken gegen Anlagen der Ölraffinerie PCK Schwedt und eine Ölleitung im Nordosten Brandenburgs und in Mecklenburg-Vorpommern. Die Aktivisten sollen außerdem für Aktionen am Hauptstadtflughafen BER und im Museum Barberini verantwortlich sein.

Durchsuchungen 2022

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelte auch wegen der Störung öffentlicher Betriebe. Es gab 2022 Durchsuchungen in mehreren Bundesländern. Das Vorgehen hatte eine kontroverse politische Debatte ausgelöst.

Von der ehemals Letzten Generation hatte es im Februar zum Verfahren in Potsdam geheißen: «Diese Eröffnung des Hauptverfahrens macht sichtbar, wie strafrechtliche Verfolgung zunehmend zum Mittel im Umgang mit unliebsamem politischem Protest wird.»

Die Letzte Generation hatte sich im Januar 2025 aufgelöst. Aus ihr sind unter anderem die Bewegungen Neue Generation und Widerstandskollektiv hervorgegangen.