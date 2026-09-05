Görlitz (dpa) – Der Polizeieinsatz im Zusammenhang mit versuchten Angriffen aufs Stromnetz in Ostsachsen dauert an. Teilweise seien Polizisten die ganze Nacht über mit der Sicherung von Spuren beschäftigt gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Morgen. Mit Details und Hintergründen zu dem Einsatz nördlich von Bautzen hielt sie sich weiter bedeckt. Im Laufe des Tages sei eine Information geplant, hieß es.

Das sächsische Innenministerium hatte am Freitagabend davon gesprochen, dass «unbekannte Sprengvorrichtungen» entdeckt wurden. Die Rede war von vier Objekten an zwei Fundorten. Sie sollten entschärft werden.





Zuvor hatte es mehrere versuchte Sabotagen gegen die Energieversorgung in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen gegeben.