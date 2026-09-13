Berlin (dpa/bb) – Eine Gruppe von Menschen soll in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain Polizisten mit Pyrotechnik angegriffen haben. Ein Polizist wurde am Samstagabend verletzt, wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte. Zuvor hatte die Gruppe aus etwa 25 bis 30 Menschen den Angaben zufolge ein Sofa in Brand gesteckt. Der Einsatz sei schnell beendet gewesen. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch.