Potsdam (dpa/bb) – Im Zusammenhang mit einer Halloweenparty ist es in Potsdam zu einem Angriff mit Pfefferspray gekommen. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von einer körperlichen Auseinandersetzung im Umfeld einer Halloweenparty in der Innenstadt am Freitagabend. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang mit vorherigen Fällen von Jugendgewalt in Potsdam gebe, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion.

«Während des Konflikts wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch mindestens zwei namentlich bekannte Beschuldigte Reizgas versprüht», hieß es in der Mitteilung der Polizei. Zwei Geschädigte seien leicht verletzt worden, sagte der Sprecher.





Zum Alter der Verdächtigen und der Angegriffenen machte er auf Nachfrage keine Angaben. Auch zu den Hintergründen äußerte er sich nicht. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

In Potsdam führten mehrere Angriffe von Jugendgruppen und Raubstraftaten zu Verunsicherung.