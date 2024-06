Hennigsdorf (dpa/bb) – Ein 19-Jähriger soll in Hennigsdorf einen 18-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Der Vorfall habe sich am Dienstag gegen 12.00 Uhr zugetragen, berichtete ein Sprecher der Polizei wenig später. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter umgehend fest. Der Verletzte musste in einem Rettungswagen versorgt werden. Die Beamten sprachen von leichten Verletzungen. Die Hintergründe des Angriffs waren zunächst unklar.