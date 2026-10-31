Berlin (dpa) – Bei einer Demonstration in Berlin-Mitte sind vereinzelt Böller geworfen worden. Die Polizei rief Demonstranten dazu auf, «sich unbedingt friedlich zu verhalten, keine Pyrotechnik zu benutzen und sich klar und deutlich erkennbar von Gewalttätigkeiten zu distanzieren». «Es kam und kommt vereinzelt zum illegalen Abbrennen von Pyrotechnik», hieß es weiter auf der Plattform X.

Zunächst hatten sich nach Polizeiangaben rund 700 Menschen am frühen Abend am Rosenthaler Platz nahe der bekannten Hackeschen Höfe versammelt. Von dort aus zog die Demonstration mit dem Titel «Gen Z hat genug!» in Richtung Prenzlauer Berg. Dabei stießen immer mehr Menschen hinzu, die Polizei sprach schließlich von 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. «Wir stellen fest, dass der eine oder andere Teilnehmer bereit ist, Straftaten zu begehen», sagte Polizeisprecher Jörn Iffländer. Dem werde die Polizei konsequent begegnen.





Der Protestzug steht im Kontext mit den bundesweiten Jugendprotesten, ist aber nicht Teil der bundesweiten Demos der Initiative «Gen Z regelt». Bei deren Veranstaltung am Brandenburger Tor hatten am Nachmittag Tausende Menschen friedlich demonstriert.

Der Veranstalter des abendlichen Protestzuges wird von der Polizei dem linken Spektrum zugeordnet, auch Teilnehmer der propalästinensischen Szene waren vor Ort. Die Polizei begleitete die Demo mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten. Den ganzen Tag über ist sie nach eigenen Angaben mit rund 1.500 Polizistinnen und Polizisten zusätzlich in der Stadt unterwegs.