Strausberg (dpa/bb) – Die parteilose Politikerin Annette Binder hat die Bürgermeisterwahl in Strausberg gewonnen. Sie kam in der Stichwahl auf ein vorläufiges Endergebnis von 64,9 Prozent der Stimmen. Ihr Gegenkandidat Robert Krause erzielte 35,1 Prozent. Das FDP-Mitglied war als Einzelbewerber angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 36,0 Prozent.

Die Entscheidung fiel in einer Wiederholungswahl. Die vorherige Wahl war nach Manipulationsvorwürfen und mehreren Wahleinsprüchen für ungültig erklärt worden.





Knapp 23.000 Wahlberechtigte waren in der 28.000-Einwohner-Stadt im Landkreis Märkisch-Oderland östlich von Berlin zur Stimmabgabe aufgerufen.