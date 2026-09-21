Rostock (dpa) – André Breitenreiter ist neuer Cheftrainer des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock. Der Aufsichtsrat, der Vorstand und die sportliche Leitung hätten sich auf den 52-Jährigen als Nachfolger des vor einer Woche freigestellten Daniel Brinkmann verständigt, teilte der Verein mit. Breitenreiter sei «von Beginn an der Wunschkandidat des FC Hansa» gewesen, hieß es in der Mitteilung. Zur Vertragsdauer wurden keine Angaben gemacht.

Die Mecklenburger sind nach sieben Spieltagen Tabellensechster. Nach der Trennung von Brinkmann hatte der Verein in den vergangenen beiden Spielen unter Interimstrainer Yannic Thiel einen Sieg (3:2 gegen den VfB Stuttgart II) und ein Remis (1:1 bei Rot-Weiss Essen) erreicht. Ziel ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga.





Am Donnerstag wird die Mannschaft erstmals unter dem neuen Trainer arbeiten. Das erste Pflichtspiel steht am 3. Oktober (14.00 Uhr) im Landespokal beim SV Gützkow an.

Neuer Cheftrainer mit viel Erfahrung

«André Breitenreiter verfügt über viel Erfahrung im deutschen Profifußball und hat in seiner Laufbahn sehr unterschiedliche sportliche Situationen erlebt», sagte Fußball-Direktor Amir Shapourzadeh. «In unseren Gesprächen haben wir festgestellt, dass sich seine Fußballphilosophie sehr mit unserer deckt.»

Breitenreiter meinte: «Ich spüre hier positive Energie und möchte mit vollem Einsatz meinen Teil dazu beitragen, gemeinsam ein erfolgreiches neues Kapitel aufzuschlagen.»

Erfolge: Zwei Bundesliga-Aufstiege und die Schweizer Meisterschaft

Zuletzt hatte er bis April 2025 Hannover 96 trainiert. Seine größten Trainererfolge waren die Bundesliga-Aufstiege 2014 mit dem SC Paderborn und 2017 mit Hannover 96 sowie der Gewinn der Schweizer Meisterschaft mit dem FC Zürich. Außerdem trainierte er Schalke 04, die TSG Hoffenheim und den damaligen englischen Zweitligisten Huddersfield Town.

Als Spieler war der frühere Stürmer für Hannover 96, den Hamburger SV, den VfL Wolfsburg und die SpVgg Unterhaching aktiv. 1992 gewann er mit Hannover 96 als Zweitligist den DFB-Pokal.