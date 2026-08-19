Berlin (dpa/bb) – Das Portal für den Online-Antrag für Briefwahlunterlagen für die Berliner Abgeordnetenhauswahl funktioniert wieder. Nach aktuellen Informationen und internen Tests stehe der Online-Wahlscheinantrag wieder zur Verfügung und könne von den Wählerinnen und Wählern genutzt werden, sagte der Leiter des Landeswahlamtes, David Czerny, der Deutschen Presse-Agentur. «Ob die Störung nunmehr nachhaltig behoben werden konnte, wird weiter geprüft und im Verlaufe beobachtet.» Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet.

Seit Montag gab es eine Störung beim Zugriff auf den elektronischen Antrag für die Unterlagen. Nach den aktuellen Erkenntnissen ist ein Zusammenhang mit dem Hackerangriff auf Teile der Berliner Verwaltung laut Czerny nicht ersichtlich. Am Mittwochnachmittag war eine Pressekonferenz zum Hackerangriff mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und Innensenatorin Iris Spranger geplant.





Vielen geben Stimme per Briefwahl ab

Berlinerinnen und Berliner können die Briefwahlunterlagen für die Wahl zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen bereits seit mehreren Wochen beantragen. Die Unterlagen werden seit dem 10. August verschickt. Der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler ist in den vergangenen zehn Jahren bundesweit und auch in Berlin deutlich gestiegen. «Ich rechne diesmal mit einem Anteil um 45 Prozent», erklärte Landeswahlleiter Stephan Bröchler kürzlich. «Briefwahl ist immer weniger die Ausnahme und wird immer mehr der Regelfall.»

Am 20. September werden in der Bundeshauptstadt Landesparlament und die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) gewählt.