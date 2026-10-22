Berlin (dpa/bb) – Rund einen Monat nach der Eröffnung eines neuen Verteilzentrums des Handelskonzerns Amazon in Cottbus läuft der Betrieb dort weiter hoch. Alle Stellen seien inzwischen besetzt, sagte ein Sprecher. Das Werk sei etwa zur Hälfte ausgelastet. Bis zum Weihnachtsgeschäft werde man bei der vollen Kapazität sein, hieß es. Dann sollen dort täglich rund 25.000 Pakete bearbeitet werden.

Der Standort mit rund 7.700 Quadratmetern und 70 Arbeitsplätzen hat Ende September den Betrieb aufgenommen. Mit dem Verteilzentrum will Amazon laut Sprecher vor allem die Kapazitäten auf der sogenannten letzten Meile erhöhen, also die Auslieferung der Pakete zu den Kunden beschleunigen. Bis zu 200 Fahrerinnen und Fahrer sollen bis zum Weihnachtsgeschäft von dem Logistikstandort aus unterwegs sein.





Der Konzern unterhält eigenen Angaben zufolge in Brandenburg neben dem neuen Werk in Cottbus drei Verteilzentren in Dahlewitz, Hoppegarten und Werder (Havel) sowie ein Sortierzentrum in Schönefeld.