Berlin (dpa) – Der ambitionierte Regionalligist VSG Altglienicke hat sich von seinem Trainer Dan Twardzik getrennt. «Nach gemeinsamen und vertrauensvollen Gesprächen haben sich die VSG Altglienicke und Cheftrainer Dan Twardzik darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedanken uns bei Dan für seinen langjährigen Einsatz, seine Loyalität und sein großes Engagement für unseren Verein», teilte der Tabellensechste der Regionalliga Nordost mit.

Vor der aktuellen Spielzeit war Twardzik beim Club von Sportchef Torsten Mattuschka zum Cheftrainer befördert worden. Die Aufstiegsträume des Vereins, der seine Heimspiele in Fürstenwalde austrägt, sind trotz hoher Investitionen und namhafter Spieler wie John Anthony Brooks und Tolga Cigerci aber in weite Ferne gerückt. Nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenende bei Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt beträgt der Rückstand auf Platz eins schon zehn Punkte.





Twardzik stand als Aktiver von 2018 bis 2021 im Tor der VSG. Im Anschluss wurde er Torwart- beziehungsweise Co-Trainer des Teams. Zweimal übernahm er das Amt des Interimstrainers. Im Mai 2026 gewann er in dieser Funktion den Berliner Landespokal im Endspiel gegen den BFC Dynamo.

Als Interimslösung übernehmen ab sofort die Brüder Abu Njie als Cheftrainer und Momar Njie als Assistent die sportliche Verantwortung. Ihr erstes Spiel findet zum Rückrundenauftakt am Samstag gegen Erzgebirge Aue statt.