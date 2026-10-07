Berlin (dpa) – Wegen möglicher Giftstoffe ruft die Supermarktkette Go Asia gebratene Farne zurück. Betroffen seien die 280-Gramm-Gläser der Marke Orient Master, wie die Kette über das Portal «lebensmittelwarnung.de» mitteilte. Die Produkte können in allen Filialen von Go Asia zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Bei dem Produkt handelt es sich um Farn, das in der EU nicht zum Verkauf zugelassen ist, sondern als sogenanntes neuartiges Lebensmittel eingestuft wird. «Dieses wird als giftig eingestuft.» Bisher wurde das Produkt in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen angeboten.



