Pontevedra/Berlin (dpa) – Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr vorletztes Testspiel vor dem Saisonstart verloren, aber dennoch eine gute Figur gemacht. Beim «Encesta Rias»-Turnier im galizischen Pontevedra unterlag der deutsche Meister im Halbfinale dem spanischen Euroleague-Teilnehmer Baskonia Vitoria-Gasteiz nur knapp mit 99:101 (38:46).

Beste Berliner Werfer waren Brandon Angel mit 19, sowie Sam Griesel und Joe Wieskamp mit je 15 Punkten. Bei dem Körbefestival dominierten vor allem beide Offensivreihen. Sekunden vor Ende vergab Martin Hermannsson einen Dreier und verpasste so die mögliche Überraschung.





Samstag Generalprobe für Saisonstart

Am Samstag spielt Alba noch an selber Stelle im Spiel um Platz drei (18.00 Uhr/Youtube) gegen den Verlierer des zweiten Halbfinals zwischen den spanischen Kontrahenten Valencia Basket und Monbus Obradoiro. Am nächsten Freitag starten die Berliner dann mit einem Heimspiel gegen die Niners Chemnitz in die Pflichtspielsaison.