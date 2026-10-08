Berlin (dpa/bb) – Nach zuletzt zwei ernüchternden Pleiten in der Basketball-Bundesliga war für Alba Berlin der erfolgreiche Start in die Champions League ein wenig Balsam auf die Wunden. «Das war eine gute Antwort auf die letzten Spiele. Der Fokus, die Energie und die Intensität haben gestimmt und das sind die Werte, auf die Alba gebaut ist», sagte Brandon Angel, der beim 110:86-Sieg bei Slavia Prag am Mittwochabend mit 21 Punkten herausragender Alba-Akteur war.

Der Erfolg war vor allem für den Kopf wichtig. «Es hilft Selbstbewusstsein und Vertrauen aufzubauen», sagte Trainer Pedro Calles. Denn für Sportdirektor Himar Ojeda befindet sich sein Team durch die Ausfälle der Schlüsselspieler Martin Hermannsson und Norris Agbakoko immer noch in einer schwierigen Situation. «Daran ändert auch dieser Sieg nichts. Wir müssen immer noch viel improvisieren, weil Spieler auf anderen Positionen spielen müssen, als ursprünglich gedacht», so der Spanier.





Schwierige Aufgabe für Alba in Trier

Das gelang Alba gegen Slavia aber schon deutlich besser als zuvor. Deshalb habe das Team für Ojeda auch «einen nächsten Schritt» gemacht. Und diesen Weg will Alba am Samstag in der Bundesliga bei den Gladiators Trier (20.00 Uhr/Dyn) fortführen. «Das wird aber sehr schwierig, denn sie spielen gerade sehr gut. Genauso wie zum Start in der letzten Saison», warnte Ojeda.

Und an den hat Alba keine guten Erinnerungen. Denn da verloren die Berliner das Auftaktmatch überraschend daheim gegen den damaligen Aufsteiger. «Wir dürfen nicht zu viel darüber nachdenken», forderte deshalb Ojeda. Ein bisschen Druck ist aber schon da. Denn während Alba aktuell mit 4:4 Punkten nur auf dem 14. Platz steht, ist Trier mit drei Siegen und Platz drei deutlich besser gestartet.