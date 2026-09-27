Berlin (dpa/bb) – Trotz der derben 61:95-Klatsche im Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga beim FC Bayern München bleibt man bei Alba Berlin gelassen. «Das war jetzt unsere erste Niederlage, mehr nicht. Und die Wahrheit ist, dass die Bayern in vielen Dingen besser waren. Das ist der aktuelle Unterschied zwischen beiden Teams», sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

Die Gründe für die deutliche Pleite waren auch schnell gefunden. «Wir sind noch am Anfang und müssen uns finden. Aber das braucht Zeit. Das wird vielleicht nicht nach den ersten fünf bis zehn Spielen passieren», sagte Youngster Jack Kayil. Deutlich wurde, dass der Meister vom Spielfluss und Selbstverständnis des fulminanten Saisonendspurts im Juni noch ein gutes Stück entfernt ist.





Alba sucht jetzt schon zwei Center

Und dann kam noch das Verletzungspech hinzu. Mit Martin Hermannsson (Adduktoren) und Center Norris Agbakoko (Knöchelbruch) gab es schon nach zwei Spieltagen die ersten elementaren Ausfälle. «So fehlten uns natürlich zwei wichtige Puzzleteile», sagte Ojeda. Während der isländische Spielmacher wohl nur ein paar Wochen ausfallen wird, hat es Agbakoko schlimmer erwischt. Er könnte ein halbes Jahr fehlen.

Gegen die Bayern war das 19-jährige Eigengewächs Nevio Bennefeld deshalb der einzige echte Center im Kader. Und gerade die Rebound-Unterlegenheit war eklatant. Deshalb besteht nun noch dringenderer Handlungsbedarf. Alba war ja ohnehin schon länger auf der Suche nach einem Center. «Wir brauchen definitiv neue Center. Jetzt sogar schon zwei», sagte der Sportdirektor. «Wenn sich eine Möglichkeit ergibt, werden wir jemanden holen», fuhr er fort.