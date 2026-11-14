Berlin (dpa/bb) – Im neunten Spiel der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin seinen ersten Auswärtssieg geholt. Der deutsche Meister gewann bei den EWE Baskets Oldenburg mit 95:77 (51:29). Dank des insgesamt fünften Siegs klettert Alba zunächst auf Platz zehn. Beste Berliner Werfer waren Jordan Ford mit 17, sowie Brandon Angel und Joe Wieskamp mit je 15 Punkten.

Hatte Youngster Jack Kayil am Mittwoch in der Champions League in Bilbao nach Verletzungspause noch sein Comeback gefeiert, fiel der 20-Jährige nun mit einem Infekt aus. Somit trat Alba nur mit zehn Akteuren an. Aber auch ohne ihn übernahmen die Gäste gleich die Führung in der Partie. Die blieb aber zunächst knapp, weil die Berliner noch einiges liegen ließen.





Alba zieht ab dem zweiten Viertel davon

So lag Alba zu Beginn des zweiten Viertels nur mit zwei Punkten vorn (23:21). Doch sie schafften es anschließend, mehr Tempo zu machen und zu einfachen Punkten zu kommen. Oldenburg traf dagegen kaum noch. Bis kurz vor der Pause enteilte Alba auf 24 Punkte (51:27).

Den Schwung nahmen die Berliner nach dem Seitenwechsel mit. Sie dominierten die Partie und trafen sehr gut aus der Distanz. Kurz vor Ende des dritten Viertels war Alba auf 38 Punkte davongezogen (82:44). Damit war die Partie vorzeitig entschieden.