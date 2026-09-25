Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin reist mit zwei Auftaktsiegen und viel Emotionen im Gepäck zum Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga am Samstag beim FC Bayern München (15.40 Uhr/ARD, Dyn). In der Stadt, wo Alba Ende Juni sensationell die Meisterschaft gewonnen hatten. Auch, wenn es dieses Mal eine andere Halle ist, werden viele Erinnerungen geweckt.

«Jeder wird sich erinnern und darüber nachdenken. Da sind jede Menge Emotionen. Aber das ist aufregend, das lieben wir. Und wir müssen das zu unserem Vorteil nutzen», sagte Justin Bean, der damals zum Final-MVP gewählt wurde. Dafür gilt es diese Gefühle zu kanalisieren. «Es ist schwer, eine gute Balance zu finden», gestand Nationalspieler Malte Delow. Glaubt aber auch, dass das Team schnell den Fokus finden wird. «In München wird es ja jetzt keine große Zeremonie vor dem Spiel geben», sagte er.





Ojeda: Bayern sind der Favorit

Der Titelverteidiger glaubt, dass die Bayern besonders heiß auf eine Revanche sein werden. «Das ist immer eine Extra-Motivation. Aber für das Spiel braucht keiner von denen extra Feuer», glaubt deshalb Delow.

Sportdirektor Himar Ojeda erwartet zudem einen ganz anderen Kontrahenten als noch im Vorjahr. Nicht nur neue Spieler warten, sondern mit Trainer Anton Gavel und Sportdirektor Torsten Leibenath auch Verstärkungen abseits des Spielfeldes. «Beide sehr erfolgreich. Mit einer neuen Herangehensweise», sagte er. Und das zeigten sie bereits in ihren ersten beiden Partien sehr eindrucksvoll. Ojeda sieht deshalb die Rollen klar verteilt. «Jetzt sind sie nicht nur auf dem Papier der Favorit, sie haben es auch bewiesen», so der Spanier.

Trio droht gegen Bayern auszufallen

Alba hingegen leistete sich trotz des 94:83-Heimsieges am Donnerstagabend gegen die Skyliners Frankfurt noch zu viele Fehler. «Es ist nicht ein großes Thema. Es sind viele kleine Fehler, die sich addieren», sagte Delow, der dies aber in diesem frühen Saisonstadium normal findet.

Das größere Problem könnten gleich drei verletzte Akteure sein. «Da haben wir einen hohen Preis gezahlt», sagte Ojeda. Center Norris Agbakoko humpelte mit dickem Knöchel aus der Halle, Martin Hermannsson verletzte sich kurz vor Ende am Oberschenkel und Youngster Jack Kayil plagten schon beim Aufwärmen Knieprobleme. Alle drei drohen gegen die Bayern auszufallen. «Es sieht nicht gut aus», so der Sportdirektor weiter.